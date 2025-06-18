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2025-06-18

GLOBAL Wednesday｜美聯儲即將公布議息結果！陸家嘴論壇開幕

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　美國聯儲局即將公布議息結果，市場料是次亦續按兵不動，今次睇實點陣圖及經濟預測？美股又會點行？而上海陸家嘴論壇已於今早(18日)開幕，中國人民銀行行長潘功勝在開幕時公布了8項重磅金融政策，當中包括設立數字人民幣國際運營中心，不過港股未見有起色，半日表現向下，仍需續觀望？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/rz3TqsPmjac?feature=shared

 

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