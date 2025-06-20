1周部署｜姚浩然：港股仍處於整固格局 此類股份可留意！

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嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

港股本周失守24000點關口，中東局勢進一步惡化，白宮周四(19日) 指，美國總統特朗普將在兩周內決定，是否加入以色列對伊軍事行動，外圍局勢變化難料，下周港股將繼續調整？目前醫藥股已累積一定升幅、新能源車股弱勢持續、新股市場亦開始有冷卻跡象，在目前橫行拉鋸的市況下，還有甚麼板塊值得留意？甚麼股份進可攻‧退可守？

影片網址：https://youtu.be/6f1r7RFusi4?feature=shared

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