溫傑星期四｜中央財經委員會第六次會議內容解讀 新股極智嘉抽唔抽？濠賭股、信達生物最新部署！

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嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

港股周四（3日）半日失守兩萬四關，收跌232點，報23989點。中央財經委員會第六次會議於周二（1日）展開，當中強調要治理低價無序競爭、規範政府採購和招標投標，以及積極參與發展海洋經濟等等，會議內容要如何解讀？內地物流機械人公司極智嘉(02590)正進行招股，發售價為每股16.8元，集資23.6億元，每手200股，一手入場費大約3394元，呢隻IPO抽唔抽得過？

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