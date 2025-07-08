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2025-07-08

hot talk 1點鐘｜關稅戰恐再現 美股、港股後市點行？講解金融股、科網股最新部署！點運用技術指標炒股？

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嘉賓：Pro Trader Academy創辦人兼首席導師

 

　　關稅消息不斷，最新美國總統特朗普延長「對等關稅」暫緩限期至8月1日，亦對多個國家徵收高額關稅，如對日韓兩國徵25%稅率，隔晚美股更出現股債雙殺局面，美股及港股後市又會點行？科網股方面，周二（8日）半日表現普遍向上，不過美團(03690)、阿里巴巴(09988)等電商平台再引起補貼大戰，呢啲股份現階段吸納仲有幾多向上空間？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/5GbWmDt47z4?feature=shared

 

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