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2025-07-15

hot talk 1點鐘｜股納指破頂 仲有冇得升？港股半日升少截 最新數據出事？阿里、美團最新部署！

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嘉賓：Pro Trader Academy創辦人兼首席導師 家SIR

 

　　港股周二（15日）曾升逾300點轉跌，半日收市報24250點，升47點，半日成交1439億元。周二有不少數據公布，包括中國第二季GDP、三頭馬車數據等，不過內地6月70大城市房價按月跌幅擴大，是否大市先高後低原因？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/watch?v=qBP35177RSY&ab_channel=etnet

 

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