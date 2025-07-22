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2025-07-22

KK星期二｜王國龍退任領展CEO 有何影響？｜哈電、美圖發盈喜 股價榮辱互見點部署？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　恒指周二（22日）早段再度重上25000點，惟其後於相關水平爭持，25000關短線可企穩嗎？領展(00823)公布，王國龍將於2026年6月底前退任集團行政總裁及執行董事，並將展開正式程序物色繼任人，對集團業務發展及股價有多大影響？多隻股份發盈喜，哈電(01133)預期中期淨利潤約10.2億元人民幣，按年升約95%；美圖公司(01357)，預期今年上半年經調整淨利潤按年增長約65%至72%。兩隻股份今早榮辱互見，應如何部署？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/V7JcqbAIwcU?feature=shared

 

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