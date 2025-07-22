KK星期二｜王國龍退任領展CEO 有何影響？｜哈電、美圖發盈喜 股價榮辱互見點部署？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

恒指周二（22日）早段再度重上25000點，惟其後於相關水平爭持，25000關短線可企穩嗎？領展(00823)公布，王國龍將於2026年6月底前退任集團行政總裁及執行董事，並將展開正式程序物色繼任人，對集團業務發展及股價有多大影響？多隻股份發盈喜，哈電(01133)預期中期淨利潤約10.2億元人民幣，按年升約95%；美圖公司(01357)，預期今年上半年經調整淨利潤按年增長約65%至72%。兩隻股份今早榮辱互見，應如何部署？

影片網址：https://www.youtube.com/live/V7JcqbAIwcU?feature=shared

►把時間軸拉到00:43開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》​​► 立即參加