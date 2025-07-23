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2025-07-23

GLOBAL Wednesday｜美、日達關稅協議兼傳石破茂辭任 日圓後市點行？港股升勢有望持續？美股科技股業績邊隻可以關注？

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　港股周三（23日）高開後半日收升283點，報25413點，恒指以至科網股的升勢有望持續？大市甚麼位有阻力？外圍方面，美股科技股業績期即將打開序幕，當中包括特斯拉(US.TSLA)、微軟(US.MSFT)等，邊隻又值得關注及做績前部署？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/bJiU0XpwyUs?feature=shared

 

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