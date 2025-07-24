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2025-07-24

溫傑星期四｜Tesla、Alphabet績後部署策略？｜商湯折讓配股不跌反升？｜藥明生物盈喜 仲有力再上？

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嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　美股科企業績榮辱互見，特斯拉（Tesla）第二季經營利潤9.23億美元，少過預期，其中，電動車銷售收入按年滑落16%。至於谷歌母公司Alphabet次季每股盈利錄得2.31美元，經營收入報964.3億美元，勝預期。績後應如何部署？商湯(00020)折讓約6.25%配售16.67億股新B類股份，集資約25億元。惟股價低開後回升，原因何在？藥明生物(02269)發盈喜，預期中期盈利按年增長約56%。股價曾突破30元，仍有上望空間嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/EX2I9xQBJRI?feature=shared

 

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