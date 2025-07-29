財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-07-29

KK星期二｜內地生育補貼政策 對嬰孩概念股刺激作用幾大？中興發CB 趁股價回調吸納？藥明康德最新部署！

#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #恒指 #分析 #香港股票 #恒生指數 #港股 #嬰孩概念股 #00763 #盈喜股 #中興通訊 #嬰兒概念股 #00008 #阜豐 #07226 #02318 #00546 #09626 #01508 #06823 #香港電訊 #電訊盈科 #中國再保 #嗶哩嗶哩 #XL二南方恒科 #中國平安

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地發布《育兒補貼制度實施方案》，3歲以下嬰幼兒發放補貼，每年為3600元人民幣，對嬰孩概念股刺激作用多大？中興通訊(00763)擬溢價16%發CB，淨籌大約35億元人民幣，股價半日跌4%，可以趁低吸嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/7wi4VxzTWJQ?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:43開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】台灣地區「大罷免」失敗，你對兩岸關係回暖是否抱有信心？► 立即投票

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #林嘉麒 #恒指 #分析 #香港股票 #恒生指數 #港股 #嬰孩概念股 #00763 #盈喜股 #中興通訊 #嬰兒概念股 #00008 #阜豐 #07226 #02318 #00546 #09626 #01508 #06823 #香港電訊 #電訊盈科 #中國再保 #嗶哩嗶哩 #XL二南方恒科 #中國平安
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share