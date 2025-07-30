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2025-07-30

GLOBAL Wednesday｜市場料美聯儲續按兵不動 9月有機會減息？前瞻多隻美股業績股：Meta、HOOD、高通！

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　本周有多個國家央行進行議息會議，當中包括美國、加拿大及日本，不過市場均料3個國家的利率將續按兵不動，另外美國亦會公布第二季的國內生產總值（GDP），環球市場又將有何去向？美股亦有多個股份將公布業績，包括META、Robinhood及高通等

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/UuXZgt97Kd0?feature=shared

 

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