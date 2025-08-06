GLOBAL Wednesday｜市場料英央行將減息！美股8月跌市魔咒或持續？解讀AMD最新業績！

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嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

英倫銀行即將公布議息結果，市場預料或將減息25點子，英鎊後市會如何走？美股隔晚向下，近期亦曾多現出現先高後低格局，而8月一向是美股的魔咒月份，今年此魔咒仍難打破嗎？亦會拆解超微電腦(US.AMD)、國泰(00293)，及前瞻中芯(00981)業績！

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