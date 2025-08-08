1周部署｜李偉傑：恒指50天線防守力強 下周留意三項因素

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：大華繼顯(香港)研究部策略師 楊韻銳

恒指本周於20天線（24969點）附近拉鋸，高位曾收復25000點關，但最終未能企穩。李偉傑指出，市場觀望中美會否再延長關稅限期及大型科技股業績，惟早前有大型銀行股及航空股公布業績後，調整壓力加大，難免令市場取態轉趨審慎。他預料，目前恒指於50天線（24343點）附近應有較強有支持，下周亦需留意內地將公布7月三頭馬車等主要經濟數據。

