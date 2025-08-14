溫傑星期四｜金管局再接錢逾33億元！騰訊、聯想績後表現分化 有何部署？前瞻網易業績

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

隔晚美股造好，而港股周四（14日）表現反覆，大市仍處於業績高峰期，小心出現股份績後「見光死」？騰訊(00700)次季經調整淨利630.52億元人民幣，按年增10%，好過市場預期，而收入有1845億元人民幣，按年增近15%，亦勝預期，毛利率由則去年同期的53%改善至57%，股價績後曾升逾2%，業績靚可收貨？不過績後跌的有聯想(00992)，一度跌逾5%，首季收入創歷來第一季度新高，而盈利亦按年升1.07倍，不過毛利率則下跌1.9個百分點至14.7%，成谷唔起股價的主因？

