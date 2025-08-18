財智
2025-08-18

Hot Talk Monday | Global X ETFs特約：未來佈局 第一集（收息類ETF）

嘉賓：

未來資產環球投資及Global X ETFs（香港）ETF研究分析師　黃一民

投機先要溫功課版主　劉栢言

 

　　港股及科技股過去一年表現亮眼，內地龍頭科企投資價值可繼續看好？另外，近期港元定期存息普遍低企，亦令不少「食息一族」轉吼收息股份。不過有何市場風險要留意？揀選收息類ETF又有何準則？今集GLOBAL X會同各位「食息一族」一齊尋下寶。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/9Inw2YyBWTc?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

