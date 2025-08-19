KK星期二｜李強指持續激發消費潛力 內需股有炒作空間？｜前瞻今年內地經濟數據！

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股周二（19日）早段好淡爭持，料後市仍維持悶局待破格局？國務院總理李強主持召開國務院第九次全體會議提到，要抓住關鍵着力點，做強國內大循環，持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施。一眾內需股普遍向上，只屬曇花一現抑或後市仍有炒作空間？另外，KK亦會前瞻今年內地經濟數據情況。

影片網址：https://www.youtube.com/live/nFasNsiEPFQ?feature=shared

►把時間軸拉到01:11開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇