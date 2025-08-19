財智
2025-08-19

KK星期二｜李強指持續激發消費潛力 內需股有炒作空間？｜前瞻今年內地經濟數據！

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股周二（19日）早段好淡爭持，料後市仍維持悶局待破格局？國務院總理李強主持召開國務院第九次全體會議提到，要抓住關鍵着力點，做強國內大循環，持續激發消費潛力，系統清理消費領域限制性措施。一眾內需股普遍向上，只屬曇花一現抑或後市仍有炒作空間？另外，KK亦會前瞻今年內地經濟數據情況。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/nFasNsiEPFQ?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:11開始 — 節目開始

 

