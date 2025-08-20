財智
2025-08-20

GLOBAL Wednesday｜美股部署攻定守？據Intel獲華府入股+軟銀投資　分析半新股Bullish股價曇花一現原因！

嘉賓：中原資產管理投資策略師　劉偉強

 

　　美股隔晚個別發展，當中科技股受挫，納指跌逾1%收市，美股現階段是高處不勝寒，還是健康回調？個股消息方面，英特爾(US.INTC)據報獲美國政府入股成為最大股東，而日本軟銀宣布向其投資20億美元，以擴大在美國的投資，股份隔晚升近7%收市，股價可以繼續衝？

 

　　另外，上周美股IPO上市的加密貨幣概念股Bullish(US.BLSH)，錄得三連跌，為何股份上市不久，走勢就如煙花般回落？原因何在？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/RRabbx20plc?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:51開始 — 節目開始

 

