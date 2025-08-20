GLOBAL Wednesday｜美股部署攻定守？據Intel獲華府入股+軟銀投資　分析半新股Bullish股價曇花一現原因！

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：中原資產管理投資策略師 劉偉強

美股隔晚個別發展，當中科技股受挫，納指跌逾1%收市，美股現階段是高處不勝寒，還是健康回調？個股消息方面，英特爾(US.INTC)據報獲美國政府入股成為最大股東，而日本軟銀宣布向其投資20億美元，以擴大在美國的投資，股份隔晚升近7%收市，股價可以繼續衝？

另外，上周美股IPO上市的加密貨幣概念股Bullish(US.BLSH)，錄得三連跌，為何股份上市不久，走勢就如煙花般回落？原因何在？

影片網址：https://www.youtube.com/live/RRabbx20plc?feature=shared

►把時間軸拉到00:51開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇