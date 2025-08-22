財智
2025-08-22

1周部署｜陳偉聰：恒指支持、阻力位睇邊？港元拆息向上可趁低吸呢啲股份！

#1周部署 #港股 #香港股票 #港元拆息 #陳偉聰 #美股 #東亞證券 #電訊股 #公用股

嘉賓：證券商協會會董兼股票分析師協會理事　黃德几

 

　　港股周五（22日）表現全日向上，收市時升234點，而全周僅有69點升幅，大市區間睇咩位？而港元拆息持續強勢，陳偉聰提到可以趁低吸納此類型股份，部署美國日後有機會進行減息。而仲有邊啲股份或板塊可看高一線，即去片聽聽！

 

 

影片網址：https://youtu.be/Cxqkhp3c7sQ?feature=shared

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

