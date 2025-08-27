財智
2025-08-27

GLOBAL Wednesday｜特朗普推動聯儲局減息 美股調整完未？｜Nvidia業績有咩焦點要睇實？｜前瞻美國7月PCE數據！

#hot talk 1點鐘 #光大證券 #香港股票 #美股 #恒指 #湯麗鴻 #恒生指數 #港股 #英偉達 #Nvidia #業績減息 #NVDA #美國經濟數據 #阿里巴巴 #09618 #美團 #09988 #快手 #騰訊 #03690 #01024 #小米 #京東 #00700 #02643 #01801 #百度 #09888 #商湯 #01810 #香港電訊 #00020 #人達生物 #06823 #曹操出行 #MCD #亞馬遜 #Amazon #AMZN #麥當勞 #COST #好市多 #COO #庫珀醫療 #聯合健康 #UNH #09698 #威騰控股 #03393 #金山雲 #優必選 #03896 #萬國數據 #09880

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　英偉達(NVDA)將於周三（27日）美股收市後放榜，業績有何焦點要留意？美股是否已消化美國總統特朗普撤換聯儲局理事庫克一事的影響？數據方面，市場亦關注美國周五（29日）公布的7月個人消費開支PCE物價指數，料整體PCE按月升幅收窄至0.2%，核心PCE按年升幅擴大至2.9%，將是五個月來最大升幅。另外，星期四（28日）亦公布美國次季國內生產總值GDP，預料向上修訂0.1個百分點至增長3.1%。相關數據會如何影響聯儲局下月減息預期？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/fKU4o83P47g?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:45開始 — 節目開始

 

