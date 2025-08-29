1周部署｜黃偉豪：若企穩此水平 恒指再向下調整空間不大！

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：胤源世創家族辦公室（香港）第一副總裁 黃偉豪

恒指本周高位曾逼近26000關口，其後連續多日調整，低位曾回至24800點附近水平。黃偉豪指出，港股市底仍然偏強，目前一底高於一底，反映上升趨勢未有被破壞，若後市可企穩50天線，則再向下調整空間不大。若後市仍能反覆上試高位，有一類型股份有望追落後。

影片網址：https://youtu.be/GOUE-h7kpvU

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情