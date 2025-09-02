財智
2025-09-02

KK星期二｜拆解內地車企最新交付量數據！｜先聲藥業配股 可趁低吸納？｜機械人概念股有何投資機會？

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地新能源車企公布8月交付表現，比亞迪(01211)增長停滯、按年只升0.1%。新勢力方面，零跑(09863)、小鵬(09868)、蔚來(09866)齊創單月新高。最新交付數據有何啟示？先聲藥業(02096)擬向不少於六名買方配售1.21億股，集資逾15億元，每股作價12.95元，較上日收市價折讓約8%，主要用作研發及營運資金。先聲藥業低開6%後跌幅進一步擴大，可趁回調吸納？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/PT1wOhY8H08?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:29開始 — 節目開始

 

