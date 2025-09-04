財智
2025-09-04

溫傑星期四｜傳內地考慮出手為股市降溫！｜美團股價見底未？｜前瞻美國就業數據！

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　彭博引述消息指，中國金融管理部門在考慮採取一系列措施，為股市部分投機行為降溫，港股及A股顯著受壓，料相關政策消息對兩地股市有多大影響？美團(03690)股價連續多日於低位徘徊，是否已見底？美國聯儲局發布俗稱「褐皮書」的地區經濟報告，表示12個聯儲轄區中，大多數報稱自上次報告發表以來，經濟活動幾乎沒有變化，消費者支出則呈現持平或下降。另外，比比亦會前瞻美國本周將公布的就業數據對息口走勢有何影響。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/n7piGXRtzOI?feature=shared

 

