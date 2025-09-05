1周部署｜姚浩然：港股咩水平有防守力？可留意呢幾隻北水熱炒股！

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

港股周五（5日）有反彈，業績高峰期後，大市仍有甚麼因素要留意？恒指甚麼水平有支持？而姚浩然提到因近日內地傳擬出手為股市降溫，A股表現有所向下，內險、券商股難免亦有回調。他亦補充，生科股、機械人、晶片相關股為北水熱炒板塊，有哪隻股份又值得關注？

影片網址：https://youtu.be/iJ0uzThItmA?feature=shared

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

