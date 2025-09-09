入手加密貨幣 新手可以點揀？本港《穩定幣條例》會太嚴格嗎？發展穩定幣 香港有咩優勢？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：石壁投資管理投資總監兼創辦人 區偉志

加密貨幣市場標的眾多，新手應如何選擇適合自己的加密貨幣部署策略？當中又有怎麼風險要留意？比特幣及以太幣近期雙雙回調，可趁回調入市？

本港《穩定幣條例》8月1日生效，條例提到發行人在發行和贖回時，需要進行客戶盡職審查，變相持幣者實名制，會否與加密貨幣去中心化概念背道而馳？在Web3產業發展上，香港比起其他地方有何優勢？作為人民幣穩定幣的試驗場的潛力有多大？

影片網址：https://youtube.com/live/Df96XYPCaA8

►把時間軸拉到01:17開始 — 節目開始

