財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-09-11

溫傑星期四｜前瞻美國8月份CPI數據！港股好淡友邊面勝算高？新股勁方醫藥抽唔抽？

#hot talk 1點鐘 #溫傑 #恒生指數 #港股 #恒指 #香港股票 #分析 #新股 #醫藥股 #生科股 #IPO #01801 #信達生物 #小米 #歌禮 #交通銀行 #09992 #交行 #02595 #勁方醫藥 #泡泡瑪特 #01672 #09926 #康方生物 #01810 #03328

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　美國隔晚公布的生產者物價指數（PPI）按月意外出現下跌，市場對減息預期有所升溫，而消費者物價指數（CPI）亦即將公布，又可以如何前瞻？港股生科醫藥股受挫，有消息指美國政府擬向中國藥品實施更嚴格限制，相關股份要如何部署？腫瘤藥廠勁方醫藥(02595)由周四（11日）至下周二（16日）進行新股招股，集資15.8億元，每手200股，一手入場費4119.1元，抽唔抽得過？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/2cFCoH1opF4?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:24開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】，購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#hot talk 1點鐘 #溫傑 #恒生指數 #港股 #恒指 #香港股票 #分析 #新股 #醫藥股 #生科股 #IPO #01801 #信達生物 #小米 #歌禮 #交通銀行 #09992 #交行 #02595 #勁方醫藥 #泡泡瑪特 #01672 #09926 #康方生物 #01810 #03328
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
關稅戰
貨幣攻略
More
Share