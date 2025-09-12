財智
　

1周部署｜李偉傑：港股短期上望呢個水平！減息憧憬過後小心市況回吐？

嘉賓：天風國際　李偉傑

 

　　市場觀望下周有多國央行公布議息結果，不同的貨幣政策或令市況有所波動。港股周五（12日）曾一度升逾500點，下周可挑戰咩水平？仍可靠減息憧憬炒上嗎？

 

 

影片網址：https://youtu.be/1tdD_ouRBg8?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

