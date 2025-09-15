財智
2025-09-15

Futu特約Hot Talk Monday｜內地三頭馬車數據遜預期！摩通降泡泡瑪特目標價兩成半 反映熱度已退減？甲骨文連挫兩日點部署？

#hot talk 1點鐘 #香港股票 #富途 #港股 #恒指 #溫傑 #恒生指數 #分析 #收息股 #三頭馬車 #新經濟股 #09992 #甲骨文 #內地經濟 #泡泡瑪特 #Oracle #ORCL #Google #GOOG #紫金黃金 #02899

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　內地周一（15日）公布的三頭馬車表現全遜於市場預期，不過港股半日仍造好，半日升75點，數據如何分析？而大行摩通降泡泡瑪特目標價25%至最新看300元，評級降至「中性」，反映IP熱炒風不再？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/D_1RwL1fEQ8?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:53開始 — 節目開始

 

