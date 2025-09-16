財智
KK星期二｜港股半日靠穩，短期行窄幅區間？半新股藥捷安康市值超藍籌翰森，係咩來頭？

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股周二（16日）高開90點後表現反覆，半日收報26465點，升19點，恒指短期有向上空間嗎？另一方面，半新股藥捷安康(02617)半日升49%，自股份上市以來已累升至少50倍，市值更加超越恒指成分股的翰森製藥(03692)，呢隻股份到底是甚麼來頭？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/xVCWylr4HbA?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:29開始 — 節目開始

 

Share