KK星期二｜港股半日靠穩，短期行窄幅區間？半新股藥捷安康市值超藍籌翰森，係咩來頭？

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

港股周二（16日）高開90點後表現反覆，半日收報26465點，升19點，恒指短期有向上空間嗎？另一方面，半新股藥捷安康(02617)半日升49%，自股份上市以來已累升至少50倍，市值更加超越恒指成分股的翰森製藥(03692)，呢隻股份到底是甚麼來頭？

