2025-09-17

GLOBAL Wednesday｜拆解施政報告　恒指半日反彈逾370點！市場料美國減息在即 美股、美元點行？

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　港府周三（17日）公布新一份施政報告，港股半日升373點，當中提出的政策對大市有咩影響？本周為超級議息周，分別有美國、英國、日本等多國央行，而市場預計美國及加拿大都會減息，對美元及非美貨幣會如何走？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/fKU4o83P47g?feature=shared

 

►把時間軸拉到2:00:27開始 — 節目開始

 

