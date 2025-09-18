財智
2025-09-18

溫傑星期四｜美國宣布減息，鮑威爾言論偏中立兼保守派？講解港股第四季「超前部署」

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　美國聯儲局減息0.25厘，將聯邦基金利率區間下調至4厘至4.25厘，符合市場預期，而主席鮑威爾會後指出，是次減息屬於風險管理，暗示並非開啟持續減息周期，未來將逐次會議作出利率決定，言論偏向保守？而利率點陣圖顯示，料年內再減息兩次，10月減息機率大增？港股下月將邁入第四季，又有何股份值得部署？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/nk9mLVt1Juc?feature=shared

 

