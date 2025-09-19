1周部署｜李澤銘：留意後市或出現深度調整…此類股份防守力最強！

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：紅蟻資本投資總監 李澤銘

美國聯儲局減息0.25厘符合預期，但聯儲局主席鮑威爾口風強硬，港股本周四（18日）曾上27000點後借勢急回，加上觀望中美元首通話，恒指周五（19日）繼續回調。港股後市有機會出現較深度調整嗎？大市調整格局下，哪些板塊防守力最強？十一黃金周將至，相關股份仍有炒作空間？

