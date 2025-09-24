財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-09-24

GLOBAL Wednesday｜金山雲曾失守配股價｜鮑威爾講話內容有何啟示？｜Nvidia投資OpenAI對業務及股價影響？

#股市動向 #hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #光大證券 #分析 #港股 #恒生指數 #香港股票 #恒指 #美股 #美國通脹 #英偉達 #NVDA #Nvidia #打風不停市 #01347 #小米 #阿里巴巴 #金山雲 #01810 #華虹半導體 #03896 #09988 #02498 #速騰聚創 #芯片股 #EFX #艾可菲 #艾睿電子 #ARW #Lemonad #LMN #EMPH #UEC #鈾能源 #Enphase Energy #天岳先進 #網龍 #02631 #00777 #00700 #騰訊 #02318 #中國平安

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　港股「打風不停市」，低開後低位有承接，後市整固格局未完？金山雲(03896)曾挫逾一成 折讓近9%配股集資，低開逾半成後跌幅擴大，趁低吸納值博嗎？美國聯儲局主席鮑威爾公開講話提到，股市估值似乎相當高，令隔晚美股普遍回落。美股回調後有望再戰高位嗎？英偉達（NVDA）收市跌近3%，集團日前宣布，計劃對OpenAI投資最多1000億美元，並合作建設數據中心，相關消息已被市場消化？前瞻美國本周將公布的PCE物價指數及第二季GDP終值數據。

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/2ak7modsm0Y?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:28開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】新一份施政報告出爐，你認為今次施政報告整體表現如何？你最支持哪個政策方向？► 立即投票

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#股市動向 #hot talk 1點鐘 #湯麗鴻 #光大證券 #分析 #港股 #恒生指數 #香港股票 #恒指 #美股 #美國通脹 #英偉達 #NVDA #Nvidia #打風不停市 #01347 #小米 #阿里巴巴 #金山雲 #01810 #華虹半導體 #03896 #09988 #02498 #速騰聚創 #芯片股 #EFX #艾可菲 #艾睿電子 #ARW #Lemonad #LMN #EMPH #UEC #鈾能源 #Enphase Energy #天岳先進 #網龍 #02631 #00777 #00700 #騰訊 #02318 #中國平安
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
大國博弈
貨幣攻略
More
Share