2025-09-25
溫傑星期四｜首程遭大股東發債減持，趁低吸機會？｜巨子生物獲股東增持，可增市場信心？｜印尼礦難推升銅價 ？
嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑
周大福創建(00659)公布，擬發行本金總額約22億港元、於2028年到期之可交換債券，債券持有人可按初始交換價每股2.6565港元換取首程控股(00697)股份，對首程股價有多大影響？近日受負面消息纏身的巨子生物(02367) ，獲控股股東Juzi Holding增持約1.06億元，最新持股量佔已發行總股數近55%，惟周四（25日）早段反彈幅度有限，前景應如何判斷？
