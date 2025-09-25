財智
2025-09-25

溫傑星期四｜首程遭大股東發債減持，趁低吸機會？｜巨子生物獲股東增持，可增市場信心？｜印尼礦難推升銅價 ？

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　周大福創建(00659)公布，擬發行本金總額約22億港元、於2028年到期之可交換債券，債券持有人可按初始交換價每股2.6565港元換取首程控股(00697)股份，對首程股價有多大影響？近日受負面消息纏身的巨子生物(02367) ，獲控股股東Juzi Holding增持約1.06億元，最新持股量佔已發行總股數近55%，惟周四（25日）早段反彈幅度有限，前景應如何判斷？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/OtWbNBmF_30?feature=shared

 

►把時間軸拉到01:24開始 — 節目開始

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

Share