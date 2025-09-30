財智
2025-09-30

KK星期二｜紫金黃金國際、西普尼及博泰車聯 三隻新股首掛高開 部署策略逐隻睇！

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　香港年內第二大IPO、集資額近250億元的紫金黃金國際(02259)今日首掛，開報111.5元，較招股價71.59元高近56%。投資者若抽中紫金國際，何時可「食胡」？未有貨的投資者又可以追入嗎？另外兩隻新股西普尼(02583)及博泰車聯(02889) 開市分別較較招股價高逾1.8倍 及32%。有貨及未有貨的投資者又可以如何部署？

 

 

