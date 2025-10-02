溫傑星期四｜分析華府停擺對股市影響，強風樺加沙成上月賭收差預期原因？比亞迪上月交付挫逾半成！

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：香港股票分析師協會理事 溫傑

俗稱小非農的ADP就業數據，9月份裁減3.2萬份，同時亦修正了8月份的數據職位由增加5.4萬份，大幅下調至淨裁減3000份，數據要如何解讀？加上美國政府面臨停擺，對美國股市及經濟又有何潛在影響？澳門最新公布上月份博彩收入按年升6%至182.89億澳門元，遜於市場預期，是次數據表現與早前強颱風樺加沙來襲影響有多大？

