1周部署｜曾啟邦：恒指支持位睇25500點水平！選股不妨考慮呢幾隻ETF

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：瑭明算法投資董事 曾啟邦

美股隔晚續向好，而港股周五（3日）續北水暫停，不過未有阻礙恒指的升勢，下一站又看至甚麼水平？個股方面，曾啟邦短線推介與A股有較高相關度的股份，如A股ETF，即入片聽聽邊啲股份亦值得部署！

影片網址：https://youtu.be/hPneCVHpHCg?si=IIS0OaDlWkIzJxQ1

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇