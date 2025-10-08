財智
2025-10-08

GLOBAL Wednesday｜北水回歸前趁低買貨？Tesla推新平價版Model 3及Y 市場唔Buy？金價創新高點部署？

#股市動向 #Hot Deals #美股 #恒指 #恒生指數 #湯麗鴻 #香港股票 #分析 #光大證券 #金價 #TSLA #Tesla #特斯拉 #北水 #VLTO #富途 #EFX #甲骨文 #OCRL #麥當勞 #MCD #艾可菲 #FUTU #Veralto #00434 #LMT #博雅互動 #洛克希德馬丁 #CoreWeave #阿里巴巴 #SoFi #01347 #軒竹生物 #02575 #Rocket Lab #Shoppify #核能股 #華虹半導體 #09988 #09660 #地平線 #RKLB #CRW #SHOP #人民幣 #日圓 #CNH

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　港股周三（8日）半日跌287點，報26669點，北水即將回歸，把握時機趁低吸納？另外，特斯拉(US.TSLA)推出平價版Model 3及Model Y，不過未有提振股價，隔晚跌逾4%收市，反映市場唔多Buy呢一套？而國際金價亦創新高，金礦股繼續買？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/RF7SY4TVVvE?si=Sl0yrRJEZnzgQ6B5

 

►把時間軸拉到01:36開始 — 節目開始

 

