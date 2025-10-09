財智
2025-10-09

溫傑星期四｜滙控私有化恒生 可帶來協同效應？新股雲迹係咩來頭？高息ETF可留意呢隻…

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　港股周四（9日）有北水回歸，半日表現反覆靠穩，當中恒生(00011)貢獻了不少升幅，消息面上，滙控(00005)擬溢價約三成私有化恒生，並建議撤銷恒生股份的上市地位，惟仍保留其市場地位，呢單交易對兩者影響如何解讀？酒店送餐機械人公司雲迹(02670)正在招股中，計劃發行690萬股H股，發售價為每股95.6元，集資6.6億元，每手50股，一手入場費4828.2元，預期將於10月16日掛牌，呢隻股又抽得過嗎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/hVYPHck8vbI?si=j39KazGWTKcqmSYm

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

