財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-10-10

1周部署｜姚浩然：滙控私有化恒生，長遠對業務有幫助，惟短期留意...

#股市動向 #1周部署 #恒指 #私有化 #恒生指數 #恒生銀行 #國際金融股 #香港股票 #滙控 #科技股 #0000 #00011 #港股 #亨達財富管理 #姚浩然 #歐元 #電力股 #日圓 #AI股 #美元 #AI概念股

嘉賓：亨達財富管理董事總經理　姚浩然

 

　　港股近期走勢偏軟，近期支撐大市升勢的兩大類股份：科技股及國際金融股走勢亦開始轉弱。近期市場焦點關注滙控(00005)私有化恒生(00011)相關消息，長遠對業務有幫助，惟留意一大因素或令滙控股價短期受壓。姚浩然預料，恒期短期或於此水平作整固，板塊輪動預料會持續，可以留意兩大類型股份。

 

 

影片網址：https://youtu.be/aGcU5F8_erw?si=YkPK8lqfDp7gDdZz

 

►把時間軸拉到00:05開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#股市動向 #1周部署 #恒指 #私有化 #恒生指數 #恒生銀行 #國際金融股 #香港股票 #滙控 #科技股 #0000 #00011 #港股 #亨達財富管理 #姚浩然 #歐元 #電力股 #日圓 #AI股 #美元 #AI概念股
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
關稅戰
貨幣攻略
More
Share