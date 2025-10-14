財智
KK星期二｜內地乘聯分會料上調車銷增長預測｜晶片股回吐 升勢已到尾？｜泡泡瑪特可候機吸納？

嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　內地乘聯分會預計將向上修正2025年車市增長預測。今年政策『組合拳』發力，疊加出口的高增速，預料車企第四季銷量可看好？另外，市場憧憬中美貿易戰或有轉機，中美股市回穩，晶片股今日普遍回吐，今輪升勢是否已到尾聲？據內媒報道，蘋果CEO庫克現身泡泡瑪特(09992)上海THE MONSTERS十周年巡展，作為此次到訪中國參觀的第一站。泡泡瑪特逆市造好，基本面仍強？可候機吸納？

 

 

