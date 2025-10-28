KK星期二｜拆解新鮮出爐滙控業績！南航續受惠於行業復蘇？青島啤收入倒退 原因何在？

加入最愛專欄 收藏文章

嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒

「大笨象」滙控(00005)放榜，第三季列帳基準除稅前利潤為72.95億美元，按年跌近14%。恒指及滙控股價靠穩，放榜後會如何影響大市表現？南航(01055)第三季純利約38.4億元人民幣，升逾20%，營業收入有514億元，升3%。績後股價曾逼近5元關，料可繼續受惠於行業前景復蘇？青島啤酒(00168)第三季只多賺1.6%，收入更按年倒退，業績倒退原因何在？

影片網址：https://www.youtube.com/live/At1-PE3dg5I?si=-ddZgc8-UGp57n8p

►把時間軸拉到01:37開始 — 節目開始

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8







【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇