財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-10-30

hot talk 1點鐘｜英偉達再創新高 氣勢如虹料再下一城？Google績佳 、Meta盈利暴跌點部署？SoFi可續持有？

#股市動向 #hot talk 1點鐘 #Meta #美聯儲局 #減息 #NVDA #SoFi #Google #美國聯儲局 #議息 #港股 #香港股票 #恒指 #恒生指數 #美股 #鮑威爾 #亨達財富 #姚浩然 #微軟 #谷歌 #MSFT #安士 #美團 #中廣核電力 #英偉達 #索菲科技 #01801 #01816 #03690 #信達生物 #02282 #美高梅 #AlAD #信鏞科 #Aladdin #CrDO #GOOG

嘉賓：亨達財富管理董事總經理　姚浩然

 

　　隔晚美股三大指數個別發展，當中納指向好，不過美股屢創新高，小心高處不勝寒？美股七雄當中有多隻股份公布了業績，當中包括Google及META，不過META季度盈利暴跌83%至27.1億美元，遠差市場預期，兩份業績如何解讀？

  

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/QkR3TosTs8M?si=Bwfz7rZxdRYyaPUP

 

►把時間軸拉到01:25開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】「習特會」在南韓順利舉行，你認為中美關係是否將會逐漸回暖？► 立即讚好

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#股市動向 #hot talk 1點鐘 #Meta #美聯儲局 #減息 #NVDA #SoFi #Google #美國聯儲局 #議息 #港股 #香港股票 #恒指 #恒生指數 #美股 #鮑威爾 #亨達財富 #姚浩然 #微軟 #谷歌 #MSFT #安士 #美團 #中廣核電力 #英偉達 #索菲科技 #01801 #01816 #03690 #信達生物 #02282 #美高梅 #AlAD #信鏞科 #Aladdin #CrDO #GOOG
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
大國博弈
More
Share