財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-10-31

1周部署｜李偉傑：恒指支持位續留意50天線！機器人概念、晶片股最新點部署？

#股市動向 #李偉傑 #1周部署 #天風國際 #恒生指數 #恒指 #機械人概念 #香港股票 #業績 #中美會面 #晶片股 #港股 #機器人概念

嘉賓：天風國際　李偉傑

 

　　港股周五（31日）表現反覆向下，於兩萬六關爭持，中美會談過後，下周仍有何因素、事件可留意？大市已出現五連陰燭，反映市場觀望氣氛濃？區間又睇邊？板塊方面，李偉傑指可留意業績股，同時亦提到晶片股及機器人概念股部署，去片睇睇！

 

 

影片網址：https://youtu.be/EtW2cwgmdbI?si=12xvQW9y4ikRmVBt

 

►把時間軸拉到00:04開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#股市動向 #李偉傑 #1周部署 #天風國際 #恒生指數 #恒指 #機械人概念 #香港股票 #業績 #中美會面 #晶片股 #港股 #機器人概念
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
關稅戰
貨幣攻略
More
Share