財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-11-05

GLOBAL Wednesday｜環球股市插水 股票要點換馬？收息股、中特估成股市綠洲？前瞻多個美國經濟數據

#金價 #黃金 #PMI #小非農 #比特幣 #美匯指數 #股市動向 #hot talk 1點鐘 #光大證券 #湯麗鴻 #恒指 #香港股票 #港股 #恒生指數 #分析 #美股 #美團 #中煤能源 #03690 #01898 #中芯國際 #00981 #00388 #00005 #滙控 #港交所 #英偉達 #Rollins #NVDA #Nvidia #03600 #現代牙科 #麥當勞 #MCD #華納音樂 #WMG #OCRL #TSLA #特斯拉 #甲骨文 #Tesla #ROL #RDDT #Reddit #賽力斯 #09927 #科技股

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師　湯麗鴻

 

　　市場憂慮環球股市出現科技股估值過高，隔晚美股全線向下，而亞太股市周三(5日)亦向下，港股亦不例外，早市一度跌逾400點，現階段投資者倉位持貨該如何調整？美元強勢，近期更觸及逾3個月的高位，金價又如何部署？前瞻美國10月份的服務業PMI數據，以及俗稱小非農的10月ADP就業數字！

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/DafinjKvOM4?si=BXGIptgKNRD5edJu

 

►把時間軸拉到01:05開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#金價 #黃金 #PMI #小非農 #比特幣 #美匯指數 #股市動向 #hot talk 1點鐘 #光大證券 #湯麗鴻 #恒指 #香港股票 #港股 #恒生指數 #分析 #美股 #美團 #中煤能源 #03690 #01898 #中芯國際 #00981 #00388 #00005 #滙控 #港交所 #英偉達 #Rollins #NVDA #Nvidia #03600 #現代牙科 #麥當勞 #MCD #華納音樂 #WMG #OCRL #TSLA #特斯拉 #甲骨文 #Tesla #ROL #RDDT #Reddit #賽力斯 #09927 #科技股
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
關稅戰
貨幣攻略
More
Share