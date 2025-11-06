財智
2025-11-06

溫傑星期四｜港股半日勁飆 最新支持、阻力位睇邊？銀娛上季業績交到功課？

#01024 #快手 #股市動向 #hot talk 1點鐘 #分析 #恒生指數 #香港股票 #港股 #溫傑 #恒指 #00027 #濠賭股 #銀河娛樂 #銀娛 #業績 #美股 #02630 #藥明康得 #Meta #02318 #AI #中國平安 #02359 #旺山旺水

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　隔晚美股反彈，恒指周四（6日）亦向上，最新又有何部署策略？有咩股買得過？銀娛(00027)公布第三季經調整EBITDA按年升14%至33億元，收入同增14%，業績如何分析？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/16uFNMResqg?si=iabolkqzOBnzWmtR

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

