1周部署｜姚浩然：下周留意騰訊等重磅業績股！恒指續橫行？

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

受到外圍影響，港股周五(7日)再有回吐，下周將有多隻科網股公布業績，當中包括騰訊(00700)，將如何左右下周股市動向？而恒指最新支持位睇邊？

板塊方面，Patrick提到可留意電力股、內險股等板塊，至於當中有幾隻個股可吼？即去片睇睇！

