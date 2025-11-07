財智
市場最熱點

加入最愛專欄　 收藏文章　

2025-11-07

1周部署｜姚浩然：下周留意騰訊等重磅業績股！恒指續橫行？

#股市動向 #科技股 #姚浩然 #美股 #港股 #業績 #騰訊 #1周部署

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

 

　　受到外圍影響，港股周五(7日)再有回吐，下周將有多隻科網股公布業績，當中包括騰訊(00700)，將如何左右下周股市動向？而恒指最新支持位睇邊？

 

　　板塊方面，Patrick提到可留意電力股、內險股等板塊，至於當中有幾隻個股可吼？即去片睇睇！

 

 

影片網址：https://youtu.be/gaLnXn3sUO0

 

►把時間軸拉到00:06開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

更多市場最熱點文章
你可能感興趣
#股市動向 #科技股 #姚浩然 #美股 #港股 #業績 #騰訊 #1周部署
更多財智文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
貨幣攻略
關稅戰
More
Share