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有年輕朋友話經濟環境雖然不太差，但樓市氣氛唔好，利息又會上升，佢同太太商量過，不如將買入大約十年的自住單位賣走，唔使再擔心加息，我話人各有志，如果有需要或者睇唔好前景，賣走自住單位亦是一個解決辦法，不過在賣樓之前，一定要了解一下樓市，最好去睇樓，唔好任由地代亂咁點。

年輕朋友話他明白買樓才要去睇樓，貨比三家，賣樓點解要去睇樓，老實說，以前的人教功夫，一定收埋一些獨門絕技，買樓貨比三家係人都知道，但賣樓貨比自家就唔會有人教，而事實上賣樓貨比自家仲緊要，否則隨時平賣一兩成，市場上又多一個大蝕讓成交。

（iStock）

甚麼是賣樓貨比自家？就是要到市場上搵一些與自己打算賣走的自住單位作出比較，地代叫人賣樓一定話市場上劈價樓盤多如牛毛，到有人要睇樓的時候，不是業主不方便，便是那個單位剛剛賣走，就算可以睇樓，都會發覺那個單位無論是地點，質素都冇自己打算出售的單位咁好，而且售價仲貴過自己個單位，所以，如果賣樓唔貨比自家，很容易矇朦查查賣走自己個單位，是不是很重要。

一般人買樓是會比較用心一些，莫講話貨比三家，貨比十家亦大有人在，不過，貨比十家的人大多數買唔成，但賣樓的時候就比較求其一點，地代講他們就信，現在何只地代，有名分析師，評論員，甚至玄學家都話樓市大冧，有可能大跌五成，現在唔賣就笨，仲邊有時間貨比自家，話時話，知道大跌五成，點解仲會有人買樓。









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