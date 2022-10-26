加入最愛專欄 收藏文章

星期一大清早，有老友話連銀行界一姐，銀行公會主席都要以低價賣豪宅，樓市想唔跌都幾難。

我同意樓市會下跌，不過是大勢所趨，在世界危機之下，樓市已經跌得少，股市今年下跌超過三成，樓市則不足一成，如果在年初時有人在股、樓之間作出選擇，最後選擇了買樓，今日他應該覺得非常慶幸，如果選擇買股，現在喊都無謂，唔會笑買樓的人。現在笑別人買樓的人，一定沒有買股票，否則就會畀人笑返轉頭，既然股樓都冇買，點解要取笑買樓的人。

報紙報道，一姐以低於市價賣前自住單位，持貨25年只是賺了1.6倍，咁樣講即是話一姐唔識得投資，25年只是賺了1.6倍咁少，非常遺憾。其實，如果了解多些真相，結果是截然不同。25年前，中原指數100點，現在170點，升了70%，一姐所賣的樓升了160%，很明顯是跑贏樓市。

(iStock)

除了跑贏樓市之外，25年前恒生指數16000多點，現在是15000多點，換句話說，用賣走25年前買入的單位，將所得的金錢可以多買最少1.6倍股票，咁樣仲唔係大幅跑贏樓市股市，報紙點解要講到一姐好似賤賣咁樣。

政府嫌一姐未夠開心，仲退回$500幾萬稅，原因是一姐年初時買了一個貴一倍單位，如果唔賣走前自住單位，就要交15%印花稅。或者，一姐所賣的單位售價略低於市價，但可以取回500多萬退稅，就算不是銀行一姐都應該會這樣做。正是一姐賣樓，跑贏股樓，仲有稅收，又點會遺憾。







【全城爆炸「性」節目】《男男女女．嘉點情趣》由美女DJ及教授以客觀開放角度談性談愛、談情談趣。 ► 立即觀看