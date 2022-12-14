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一向以來，我都不贊成撤銷辣招稅，理由是我唔知道幾時才是撤辣最佳時間，雖然大多數人會認為，樓市下跌就是最佳時間，我認為這個說法未必正確，如果經濟不佳，撒辣都冇用，政府亦早已撤銷商業的雙倍印花稅，但在疫情之下，亦不能挽救寫字樓舖位價格下跌趨勢，反之在疫情穩定，與國內恢復通關，到那時才撤辣，有事半功倍之效，現在是事倍功零。所以撤辣時間是很重要，但很可惜，我亦唔知幾時可以撤辣，故此，我從未寫過一篇叫政府撤辣文章，但現在形勢有所改變，我認為現在是撤辣最佳時間。

在我細個時，每逢初一十五，阿嫲會向一些較為貧窮的人士派飯，但突然之間，阿嫲停止派飯，很多人唔知點解，只有我知道，因為每一次派飯之後，我都發覺後巷有大量未食的飯，原來有不少人食完餸將剩下的飯棄置在後巷，然後又去攞飯攞餸，於是同阿嫲講，那些人根本沒有需要，點解仲要派飯。我阿嫲是一個很叻做生意的人，聽完我講立刻停止派飯。

（istock）

大家如果問任何一位政府官員，政府點解要出辣招，答案一定是協助初次置業者上車，只有初次置業者不用付辣招稅，但如果政府官員發覺，近日賣樓的人，絕大多數是在近幾年上車人士，他們擔心樓價下跌是其一，另外是他們賣了樓，就變回初次置業者，再買樓就不用付辣招稅。由此可見，初次置業者根本是攞著數，否則就唔會賣樓，同將食完餸將飯棄置，再攞餸攞飯的人一樣，既然如此，點解仲要幫他們上車，應該趁機會撤銷辣招稅。