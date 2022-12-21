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有年輕朋友打算買樓，出價與業主的要價有一段小距離，佢睇到報紙話有買家用誠意打動業主賣樓，於是問代理甚麼是最有效的誠意，是不是去業主屋企門口等回覆，只要業主肯首便立刻簽約。代理話唔係，最大誠意就是畀到業主要價，唔能夠話代理錯，但傳媒話買家用誠意打動業主減價，俾足價錢就唔算用誠意打動業主。

（istock）

我對年輕朋友講，最大的誠意就是帶埋大肚老婆同業主講價，我有過類似經驗，多年前我賣一個單位，買家的還價與我的要價有一段小距離，在代理安排下，大家見面作最後商討，我亦打算接受買家還價，但要搵一個下台階。當時我見到買家帶埋大肚老婆一齊嚟，於是對買家講，我唔會減價，不過會封一封利是畀未出世的小朋友，銀碼是雙方的差距，對方非常開心，我亦開心。

年輕朋友話，這只是我多年前經驗，現在是否管用，百分百管用。台灣剛剛完成九合一選舉，民進黨大敗，國民黨奪回台北市，代表國民黨出戰的是蔣萬安，蔣介石的第四代，雖然蔣萬安有上三代庇蔭，但不及第五代，即是他未出世的子女，蔣萬安帶埋大肚老婆去競選，贏了不少游離票，最後大勝對手，連國民黨元老都覺得很奇怪，所以，千祈唔好嫌大肚老婆阻住晒，很多時反敗為勝或者達成協議都是因為老婆大肚。







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