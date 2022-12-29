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有老友同我講，老C有冇搞錯，樓市如此淡靜，公司蝕錢蝕到要炒一半人，現在仲要出花紅，究竟點解。

老友唔明白，老C雖然是讀書人，但亦是戰將一名，在古代，應該被稱為儒將，老C知道樓市將會回復生機，在這個時候不但不會炒人，而且仲發花紅，希望伙記可以在未來一段時間博殺，就好似辛棄疾在破陣子所講，八百里分麾下炙，五十弦翻塞外聲。沙場秋點兵。知道就嚟要打仗，請部下食燒牛肉，食完就點指兵兵。

老友話冇理由，所有分析員測量師都話樓市淡靜，樓價繼續下跌，又點會突然間變到好似打仗咁旺。其實，千怪萬怪都怪老C，佢大力唱淡樓市，其他人只是執佢口水尾，但又難怪，老C是物業代理界泰山北斗，佢話跌又點會有人話升，所以齊齊唱淡，嚇到不少冇必要賣樓的人都賣樓，有需要的人又唔敢買樓，樓價又點會唔跌。

樓價雖然比高峰時下跌接近兩成，但成交量極低，令到代理搵唔到食，這亦是老C要炒人原因，如果成交量低，但成交樓宇的質素甚佳，代表很少人買樓，樓價會繼續下跌，但如果成交樓宇的質素甚差，代表很少業主賣樓，樓市即將反彈，近日成交樓宇的質素早在老C心中，知道樓市即將反彈，但欠缺了一個催化劑。

本來最佳催化劑就是撤辣，但政府表示堅決反對，但就放寬外來專才買樓印花稅，七年之後可以退回，與此同時，政府宣布搶人才，未來三年搶十萬專才，唔好忘記，專才的購買力比香港人大得多，有咁強大購買力，只有儍的人才會話樓市繼續下跌，老C有理冇理，一早發定花紅，伙記亦應該博命。







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